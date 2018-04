Vil streame Orklas hjemmekamper

Sport

De siste sesongene har ST gitt leserne liveoppdateringer fra kamper i 3. divisjon for menn og 1. divisjon for kvinner. Dette har vært populær lesing blant våre lesere og i år satser vi på å ta steget videre ved å streame flesteparten av Orklas hjemmekamper denne sesongen. Det vil si at det blir mulig å se kampene direkte på våre hjemmesider.

Vi kommer også til å samarbeide med andre lokalaviser som har lag i den samme avdelingen som Orkla, som vil gjøre det mulig for oss å streame en del av bortekampene til Orkla også.

Seriestart lørdag

De siste ukene har vi jobbet med å få tak i nødvendig utstyr og å få det tekniske til å fungere. Enda står det igjen noe før alt er på plass, men vi har ambisjoner om å kunne sende den første seriekampen mellom Orkla og Steinkjer allerede på lørdag. Dette blir i så fall en generalprøve hvor vi får testet utstyret og se på hvordan vi kan utvikle det videre. Vi håper etter hvert å kunne gi intervjuer både før kampen, i pausen og etter kampen med aktuelle spillere og trenere, samt få på plass kommentator til kampene.

Skaff deg tilgang

Redaktør Anders Aasegg Morken i avisa Sør-Trøndelag både håper og tror at tilbudet om å streame fotballkamper vil bli godt mottatt av både nye og eksisterende abonnenter.

- Vi opplever at rundt 60 prosent av våre abonnenter fortsatt ikke har logget seg på slik at de får tilgang til våre digitale produkter, som plussaker og eAvis. Jeg vil derfor oppfordre alle våre abonnenter til å registrere seg og logge seg på, slik at de får digital tilgang, da de allerede har betalt for slik tilgang som en del av totalabonnementet. Vi vet at mange er interessert i fotball, og ikke minst Orkla, og dermed kan det være lurt å sørge for å få på plass tilgangen før sendingene starter, sier Morken, som er glad for at avisa nå vil kunne tilby livestreaming.

Ikke bare fotball

Morken ser også for seg at kompetansen på streamingen også kan brukes til andre ting enn fotball.

- Ved å ha dette utstyret og kompetansen på plass, vil vi kunne livestreame mange ulike begivenheter, som for eksempel viktige og avgjørende kommunestyremøter, kultur- og idrettsarrangementer og pågående nyhetshendelser som for eksempel brann og ulykker, sier Morken.