ST streamer kampen med kommentator

Sport

Denne sesongen vil våre abonnenter få muligheten til å se flesteparten av Orklas hjemmekamper live på våre nettsider. Lørdagens kamp mellom Orkla og Steinkjer vil dermed ble mulig å se live på våre hjemmesider med kommentator og intervjuer før kamp og i pausen.

Vi kommer også til å samarbeide med andre lokalaviser som har lag i den samme avdelingen som Orkla, som vil gjøre det mulig for oss å streame en del av bortekampene til Orkla også.

Alle som abonnerer på papiravisen har tilgang til denne kampen. Om du ikke allerede er pålogget så kan du logge deg på her.

Er du ikke abonnent kan du bli det her.

Redaktør Anders Aasegg Morken i avisa Sør-Trøndelag både håper og tror at tilbudet om å streame fotballkamper vil bli godt mottatt av både nye og eksisterende abonnenter.

- Vi opplever at rundt 60 prosent av våre abonnenter fortsatt ikke har logget seg på slik at de får tilgang til våre digitale produkter, som plussaker og eAvis. Jeg vil derfor oppfordre alle våre abonnenter til å registrere seg og logge seg på, slik at de får digital tilgang, da de allerede har betalt for slik tilgang som en del av totalabonnementet. Vi vet at mange er interessert i fotball, og ikke minst Orkla, og dermed kan det være lurt å sørge for å få på plass tilgangen før sendingene starter, sier Morken, som er glad for at avisa nå vil kunne tilby livestreaming.