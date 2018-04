13-åring løper styggfort

Sport

Friidrett

13 år gamle Lars Svorkdal fra Svorkmo NOI imponerer stort om dagen. Lørdag ble Trønderjogg gjennomført med 75 deltakere i barneløpene og 268 deltakere som fullførte 5 kilometer. Anne Nevin fra Strindheim IL var raskeste kvinneløper med 17:25,6 og Ørjan Kjeldsli fra Stadsbygd IL var raskeste herreløper med 14:46,1.

Den som kanskje imponerte aller mest var 13-åringen Svorkdal som løp 5000 meter på 16,41. Det var såpass raskt at han ble nummer 18 totalt til tross for sin unge alder. Tiden er så god at han hadde vunnet klassene 14–15 år og 16–17 år om hadde stilt der.

Johan Tøndel Hammer fra Børsa vant 18-19-årsklassen på tiden 15,59.