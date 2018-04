ST viser cupkampen mot Ranheim

Sport

Så langt har ST streamet serieåpningen mellom Orkla og Steinkjer, samt cupkampen mot Nardo. I helga er det duket for ny hjemmekamp når Orkla tar imot Byåsen. Den kampen vil det også være mulig å se på våre hjemmesider med kommentatorene Hallvard Erlandsen og Trygve Dybdahl.

1. mai er det duket for sesongens største happening når Ranheim gjester Orkla Sparebank stadion for 2. runde i cupen. Det er ventet over 1000 tilskuere til denne kampen

ST har nå fått muligheten til å vise også den kampen. Det er NRK som står for sendingen og har valgt å dele streamen med Avisa Sør-Trøndelag.