KIL/Hemne slo Orkanger

Begge lag er fornøyd etter lørdagens kamp på Ånesøyan i Hemne. KIL/Hemne stakk av med seieren, etter noe som på OIF fotballs hjemmesider omtales som en meget spennende kamp. Det sto 0-0 etter første omgang. I 74. minutt fikk Synnøve Wingan inn kampens første mål, og Orkanger gikk opp i ledelsen. Det varte ikke i mer enn åtte minutter, for da satte Inger Slupphaug inn utligningsmålet for KIL/Hemne. Deretter gikk de opp i ledelsen tre minutter senere, etter et frispark hvor Marielle Meyer heada ballen i mål.

Selv om Orkanger produserte mange sjanser de siste minuttene, ble sluttresultatet 2-1 til KIL/Hemne.

KIL/Hemne er selvfølgelig fornøyd med seier, mens Orkanger er fornøyd med å være så nær poengdeling, og at de hadde stor fremgang siden Moldekampen.

2. mai er det KIL/Hemne som kommer til Orkanger, nærmere bestemt Orkla Maskin Arena, til 1. rundekamp i NM.

