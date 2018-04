Buvik slo opprykksfavoritten

Sport

Det var duket for et spennende lokaloppgjør i 5. divisjon tok imot Svorkmo på Da-Tel Arena fredag kveld. Svorkmo hadde fått en god start på sesongen med 3–0 borte mot Charlottenlund 2, mens Buvik tapte noe overraskende hjemme mot nyopprykka Nidaros.

Avgjorde på slutten

Det var Buvik som kom best i gang da Marcus Tømmerås sendte hjemmelaget i ledelsen etter å ha blitt spilt fri av Tom Christian Framnes. Like før pause fikk Buvik en kalddusj da Tom Even Gundersen satt et frispark i mål.

Halvveis ut i andre omgang er Gundersen nok en gang frempå og sender Svorkmo i føringen. Men Buvik kjemper seg tilbake i kampen og fem minutter senere utligner Framnes for vertene.

Fire minutter før full tid kommer avgjørelsen når innbytter Tommy Visnesbakk hamrer ballen i mål fra 20 meter og Buvik vinner 3-2.

Storseier til OIF

Orkanger fikk en tøff start på årets sesong da de tapte hele 7–3 mot Trond i den første serierunden, men hjemme mot Frøya var det OIFs tur til å styre showet. Lars Garberg sendte OIF i føringen etter halvspilt første omgang, men like før pause reduserte Frøya.

I andre omgang handlet det imidlertid bare om Orkanger. José Adrian Hagen Acosta sendte OIF i føringen da omgangen var halvspilt. Kvarteret før slutt økte Rune Asphaug til 3–1. Samme mann satte inn 4–1 minutter før full tid, før Lars Garberg fastsatte sluttresultatet til 5–1 med sin andre scoring i kampen.

Bolme-dobbel til ingen nytte

KIL/Hemne 2 tok fredag kveld imot Rindal. Den notoriske målmaskinen Roy Bolme sendte Rindal i føringen etter en halvtime og det holdt seg til pause. Etter en knapp time sørget Petter Sødahl for balanse i regnskapet og like etter hadde vertene snudd kampen da Joacim Svorkdal Fillingsnes satte inn 2–1. Ti minutter senere satte Bolme inn sin andre scoring for dagen, men det holdt likevel ikke til poeng for Rindal. Kvarteret før slutt satte Fillingsnes inn sitt andre mål og sørget for tre poeng til KIL/Hemnes andrelag.

Toppoppgjør

Så langt er det bare Trond som har full pott i 5. divisjon. Trond ble før sesongen sett på som den største konkurrenten til Svorkmo om å vinne avdelingen. Kommende fredag er det duket for et oppgjør mellom nettopp de to lagene. Svorkmo spiller da sin tredje strake bortekamp. Torsdag tar KIL/Hemne 2 imot Orkanger i Ånesøyan, mens Buvik møter Flatås hjemme på fredag.

