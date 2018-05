Nytt tap for Meldal

Sport

Etter en god sesongstart har det nå blitt to strake tap for Meldal. I helga ble NTNUI for sterke og vant 4-0 på Heggøya kunstgress. Torsdag var det duket for ny kamp i 4. divisjon da Meldal gjestet Hitra. Vertene hadde i likhet med Meldal to seiere på de tre første kampene.

Hitra tok ledelsen etter 18 minutter, men Meldals Christian Pedersen sørget for balanse i regnskapet bare minutter senere. Det tok ikke mer enn tre minutter før hjemmelaget på ny var opp i ledelsen, men fem minutter før pause sørget Gard Fjeldvær for at lagene gikk til pause på stillingen 2-2.

Andre omgang var ti minutter gammel da Hitra tok ledelsen for tredje gang i kampen. Meldal klarte aldri å svare og i stedet var det hjemmelaget som økte til 4-2 halvveis i andre omgang. Det ble også sluttresultatet. Meldal står dermed med seks poeng på fire kamper.

Divisjonskollega KIL/Hemne har fått det tøft etter seieren i serieåpningen og står med tre poeng på tre kamper etter at det ble 3-6-tap hjemme mot Nardo 2 i helga.

Orkla 2 står med null poeng på sine to første kamper i 4. divisjon.