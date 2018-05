Sport

Orkla har slitt med å få ballen i mål så langt denne sesongen og det så ut til å fortsette mot Brumunddal, men så løsnet det for Stig Kammens mannskap.

Brumunddal tok ledelsen etter 13 minutter etter at Orkla hadde skapt 2-3 store muligheter i åpningsminuttene. Etter halvspilt første omgang kom den forløsende scoringen for Orkla da Erik Johnsen headet ballen i lengste hjørne etter en dødball.

Her kan du se kampen i opptak!

Deretter ble det forholdvis jevnspilt og begge lag kom seg til noen gode sjanser uten å få uttelling, men helt på tampen av omgangen fikk Orkla straffe og Erik Helgetun sendte Orkla til pause med 2-1-ledelse.

- Vi har ventet på at det skulle løsne foran mål og det er ikke overraskende at det er Erik Helgetun som scorer tre i dag. Han har hatt en del sjanser som ikke har gått inn denne sesongen og nå løsnet det for han, sier Orkla-trener Stig Kammen.

Full kontroll

Den ledelsen hadde Orkla ingen planer om å gi fra seg for bare ti minutter ut i andre omgang kriget Helgetun inn sitt andre mål for dagen.

Orkla fortsatte å styre kampen og Brumunddal var ikke i nærheten av å true Orklas ledelse. Helt på tampen fullførte Erik Helgetun sitt hattrick og fastsatte sluttresultatet til 4-1. Gjestene hadde et par store muligheter til redusering på slutten.

- Brumunddal fremstår litt annerleder enn vi hadde forventet. Vi ventet et mer spillende lag, men de spilte veldig direkte. Jeg er veldig fornøyd med at vi klarer å omstille oss til det og gjør en god kamp, sier Kammen.

- Mye tut og kjør

Til tross for 4-1-seier er det fortsatt en del ting som kan bli bedre skal vi tro orklatreneren.

- Det ble litt mye tut og kjør i første omgang og vi slår altfor ofte på førstebevegelsen i stedet for å vente på flere bevegelser. Utover i andre omgang blir det mye bedre, selv om jeg er litt misfornøyd med at de får to store sjanser på slutten. Det er unødvendig, sier Kammen.

Orkla har nå to strake seiere klatret foreløpig opp på en 7. plass på tabellen.

- Nå begynner virkelig jobben med å gjenskape disse prestasjonene. Nå har vi en tøff bortekamp mot Gjøvik-Lyn i neste runde, men vi går på banen for å vinne der også, avslutter Kammen.