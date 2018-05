Kari vant Champions League

Sport

Foran 12 000 tilskuere måtte det ungarske laget ut i ekstraomganger for å kåre en vinner. Der var det til slutt børsværingen og lagvenninnene som kunne juble for seier i håndballens viktigste klubb-turnering.

– For et drama! Det er to veldig forskjellige omganger, men dette reflekterer laget vårt. Vi gir oss ikke. Og det holdt til gull! Jeg forstår det fortsatt ikke, forteller Aalvik Grimsbø til VG, etter seieren.

To norske lagvenninner kan også kalle seg europeiske mestere etter søndagens dramatiske triumf; Stine Bredal Oftedal, og Nora Mørk. Sistnevnte kunne ikke spille finalen, på grunn av skade.

– Stine har kommet inn som ny i laget, men det har jo ikke sett sånn ut. Hun har tatt ansvar fra start av. Det er fantastisk å se at hun kan spille så godt. Hun bidrar utrolig bra, sier Györ-keeperen.

Györ vant til slutt finalen 27-26.