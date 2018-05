Fint og tørt vær kan gi løyperekorder

Sport

- Børsa IL og Skaun IL gleder seg til det årvisse motbakkeløpet Våttån Opp som arrangeres fredag kveld 25. mai, om én uke, forteller Noralf Rune Dahlen.

Anledningen er ypperlig til å starte løps-/trim-/tursesongen, med et kick. Løpet er 3,9 kilometer. I løpet av denne distansen skal du opp 400 høydemeter.

Det er start på den gamle grusbanen på Einmoen i Børsa. Løpsunderlaget er litt asfalt, grus, skogsvei og skogsti. Målgang er på Våttån, cirka 445 meter over havet. På toppen er det fantastisk utsikt utover Trondheimsfjorden og rundt om. Her er det også mulighet til å kjøpe kaffe for publikum og løpere.

- Selv om distansen er kort, skal 400 høydemeter forseres i en løype med over ti prosent stigning i snitt, påpeker, forteller Dahlen.

I fjor, etter tre døgn med ekstremt mye regn og sleipt føre, vant Kristian Forbord (Rindal IL) herreklassen på tida 20.59 – kun 54 sekunder bak løyperekorden. Raskeste dame ble Ingvild Larsen Mikaelsen fra Byåsen IL, med like imponerende tid, 24.43.

I gutter 13–16 år vant Olve Løseth, Buvik IL, på 23.03. I jenter 13–16 år seiret Frida Haugskott med et flott løp på tiden 25.59.

Ifølge langtidsvarselet nå er det meldt fint vær og null nedbør neste uke og fram til løpet starter. På selve løpsdagen varsles det 20 varmegrader. Med varmt vær og tørr trasé, «lukter» det løyperekorder, dersom det stiller noen ordentlige racere til start.

Løyperekorden for kvinner er satt av Camilla Lund med 23.59 minutter, mens Mathias Rundgren har rekorden for menn med 20.05 minutter.

- Selv om det er lett for at fokuset blir på konkurranseløperne, ønsker arrangøren å påpeke at Våttån Opp også bruker å ha med mange store og små som tar turen som en flott trimtur, sier Dahlen, som håper så mange som mulig, uansett klasse melder seg på.

Påmelding i konkurranseklassene gjøres innen onsdag 23. mai, men det er mulig å etteranmelde seg fram til én time før start, mot dobbel startkontingent.

For tur/trim og mosjon (uten tidtaking) gjøres påmelding direkte ved start på selve løpsdagen.

Arrangøren oppfordrer også i år til å utfordre naboen, venner og idrettskamerater/arbeidskamerater til en duell eller en hyggelig trimopplevelse.