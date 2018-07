Her redder Orkla-keeperen straffe

Sport

Orklas A-lag i 3.divisjon hadde en begredelig vårsesong, med åtte tap og kun tre seire. Med det lå de an til nedrykk.

Høstsesongens første kamp ble lørdag spilt hjemme på Orkla Sparebank stadion på Fannrem, mot tabellnabo Tynset.

Orkla vant 4-2. Det stod 2-1 til pause. Målscorere var Erik B. Helgetun (2) og Ole Løkken, samt et selvmål.

Orkla-keper Håkon Lilleås Næss reddet mesterlig et straffespark på stillinga 2-1 et knapt kvarter ut i andre omgang. Seieren her gjorde at hvitskjortene karret seg over nedrykkstreken.

PS! Neste kamp er på bortebane neste søndag mot Verdal.