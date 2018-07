Slik har det gått med lokale lag i Norway cup

Sport

Det er flere lag fra STs nedslagsfelt som stiller med ett eller flere lag under årets utgave av Norway Cup. Her er en oversikt over resultatene fra lagene så langt:

KIL/Hemne:

G15:

Gran-KIL/Hemne 1-0

KIL/Hemne-Tertnes 7-1

G19:

Radøy/Manger FK-KIL/Hemne 2-1

KIL/Hemne-Hønefoss BK 0-2

KIL/Hemne-Stålkameratene 1-0

J17:

KIL/Hemne-Drøbak-Frogn FK 1-1

Åsane-KIL/Hemne 0-3

Rindal

G19:

Rindal IL-Club de futból Alfaz del Pi 2-5

Rindal-Ridabu IL 2 4-2

Rennebu:

G14:

Rennebu IL-Ski 1-8

Fron Fotball-Rennebu IL 1-3

Rennebu IL-College Saint Marc 1-2

G16:

Rennebu IL-Hamna 0-3

Vard Haugesund-Rennebu IL 10-0

J16:

Skeid-Rennebu 0-2

Halsnøy IL-Rennebu IL 8-0

Rennebu IL-Sauland IL 3-0

Orkla:

G19:

Orkla 1-Askøy 0-3

G19:

Orkla 2-Modum FK 4-2

Bardufoss og Omegn-Orkla 2 2-1

NB! Oppdatert mandag klokken 12.00