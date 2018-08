Eliteserieklubb sikler etter Orkla-juvel

Sport

Eliteserieklubben Kristiansund har vist interesse for Orklas 17 år gamle kantspiller Magnus Sandvik Høiseth. Høiseth har for alvor tatt steget denne sesongen og vært bortimot fast inventar på Orklas 3. divisjonslag. Så langt denne sesongen har det blitt fem scoringer på 14 kamper. Han scoret borte mot Verdal i 3-2-seieren sist helg.

Også i fjor var han innom seniorlaget og fikk prøve seg i syv kamper.

Høiseth er invitert til Kristiansund får å trene både med U23-laget og seniorlaget i slutten av neste uke.

Kristiansund har en speider som sonderer trøndersk fotball og skal ha sett 17-åringen i aksjon ved flere anledninger.

Sportslig leder i Orkla, Jan Ingebrigt Ustad, er godt fornøyd med at klubber på høyere nivå er interessert i spillere på Orkla.

- Vi blir stolte når en Orkla-spiller holder et såpass høyt nivå at det vekker interesse fra klubber på høyere nivå. Da tyder det på at vi gjør noe som er rett, sier Ustad.