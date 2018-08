Skal ære travnestor

Sport

Neste lørdag er det duket for det årlige propagandatravet i Orkdal tråvpark. Totokjøringa arrangeres av Orkdalsregionen trav, som består av de åtte travklubbene Hitra travlag, Orkdal tråvklubb, Meldal travselskap, Orkland travlag, Rindal travklubb, Surnadal travklubb, Børsa & Skaun traverlag og Hemne travlag.

Ærer Kvåle

Nytt av året er at det skal kjøres Hans Petter Kvåles minneløp. Kvåle, som var en av regionens viktigste travnestorer i moderne tid, døde nemlig i fjor høst. Av mange omtales Kvåle som Orkdal tråvparks far. Da Orkdal tråvklubb vokste seg ut av banen på Stormoen rundt 1990, var det nettopp Hans Petter Kvåle som tok hovedansvaret for å få bygd en ny og moderne travbane på Øverøyan, hvor banen ligger i dag. Det var mange skjær i sjøen for å få bygd banen, men Kvåle viste et enormt pågangsmot og voldsom gjennomføringskraft. Kostnadene med å få bygd banen, var relativt lave, da Kvåle fikk manet fram en dugnadsinnsats det knapt finnes maken til. Senere ble Kvåle utnevnt som æresmedlem som takk for innsatsen med banen.

Satte spor

Kvåle satte spor etter seg i travsporten langt utenfor Orkdals grenser. Han var en periode leder i daværende Sør-Trøndelag og Møre travforbund, pluss at han satt som styremedlem i Det norske Travselskap (DNT). Da han gikk ut av DNT-styret, ble han tildelt travselskapets hederstegn.

Kvåle var også en dyktig hestekar, som lyktes godt med sine hester. Dublan ble en elitehest, og ifølge Frank Westberg, leder i Orkdal tråvklubb, tilførte Kvåle trøndersk travavl betydelig kompetanse og nivåheving.

- Hans Petter Kvåle har utvilsomt satt dype og varige spor etter seg, og det er derfor helt naturlig at han nå æres med et minneløp, sier Gunnar Bergem, leder i Orkdalsregionen trav.

Årets totokjøring i Orkdal tråvpark teller åtte totoløp, samt to ponniløp.

- Vi legger opp til grilling, sosialt samvær og mye spennende og god sport. Vi håper derfor mange, store og små, finner veien til Orkdal tråvpark neste lørdag, sier Bergem.