Slik gikk det med lokale ordførere på LS

Sport

Konkurranseinstinktet var på topp da 36 ordførere og varaordførere kjempet om å bli beste skytter under ordførerduellen på Landsskytterstevnet lørdag. Til sammen var det fire lokale ordførere på standplass under den uhøytidelige konkurransen på Stjørdal. Av de lokale var det Rennebus ordfører Ola Øie, som gjorde sakene sine best med en imponerende poengsum på 240 av 250 mulige. Det holdt til en delt andreplass sammen med ordfører i Overhalla, Per Olav Tyldum. Det var ordfører i Holtålen, Jan Håvard Refsethås som gikk av med seieren med 241 poeng av 250 mulige.

Nest best av ordførerne i STs nedslagsfelt var Hemnes Odd Jarle Svanem som hadde den tidligere skytterprinsen Esten Skårild som mentor foran konkurransen. Svanem skjøt 227 poeng og ble til slutt nummer 16 av ordførerne.

Jon P. Husby fra Skaun hadde ikke en like god dag på standplass og ble til slutt nummer 34 av 36 deltakere med 197 poeng.

Helt nederst på listen og på en desidert sisteplass kom Snillfjord John Lernes som fikk 123 poeng av 250 mulige.