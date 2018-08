Meldal under streken

Sport

Denne helga startet høstsesongen for lagene i 4. divisjon. Både Orkla 2, KIL/Hemne og Meldal var i aksjon, men alle de lokale lagene startet høstsesongen med tap.

KIL/Hemne avsluttet vårsesongen sterkt, men fikk en tøff start borte mot Tydal lørdag. Tydal lå under nedrykksstreken før kampen, men hadde få problemer med å slå KIL/Hemne. Etter en målløs første omgang begynte målene å renne inn og Tydal ga seg ikke før det sto 4-0.

Meldals kamp mot Charlottenlund ble langt jevnere. Vertene CSK tok ledelsen like før pause, men Knut Asgeir Berg sørget for 1–1 etter 72 minutter. Det så ut til å ende med poengdeling, men helt på slutten scoret Charlottenlund to kjappe mål og stakk av med seieren. Ettersom Tydal vant sin kamp mot KIL/Hemne gikk de forbi Meldal på tabellen som nå er under nedrykksstreken.

Orkla 2 møtte topplaget Strindheim på bortebane. Tabelleneren gikk til pause med komfortable 3–0 før Martin Snildal Nygård reduserte i andre omgang. Strindheim økte til 4–1 før Christopher Grøset reduserte for Orkla igjen. På tampen fastsatte Strindheim sluttresultatet til 5-2.

ola.rise@avisa-st.no

952 52 255