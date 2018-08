Duket for spennende lokaloppgjør i kveld

Sport

Både Svorkmo og Buvik var blant favorittene til å kjempe i toppen av årets 5. divisjon og så langt har begge lagene levd opp til favorittstempelet. Denne helga ble høstsesongen for 5. divisjonsfotballen sparket i gang igjen etter knappe to måneder ferie. Både Svorkmo og Buvik innfridde med seier.

Målkalas

Svorkmo spilte stort sett bortekamper i vårsesongen fordi klubben ventet på at ny kunstgressbane skulle stå ferdig. I løpet av sommeren har den splitter nye kunstgressbanen på Svorkmo blitt ferdig og fredag kveld spilte Svorkmo sin første kamp på banen og det ble litt av et målkalas da Charlottenlund 2 kom på besøk.

Gjestene tok ledelsen etter et drøyt kvarter, men Are Groven sørget for at lagene kunne gå til pause med 1–1 etter en noe svak forestilling av hjemmelaget.

Det var imidlertid et mye mer tent hjemmelag som kom på banen i andre omgang og Tom Even Gundersen brukte fire minutter på å sende Svorkmo i føringen. Ti minutter senere sto det 4–1 etter at Ola Solhaug og Andreas Opphaug hadde notert seg for scoringer.

Bortelaget reduserte en gang før Solhaug og Groven sørget for at det sto 6–2 med et kvarter igjen å spille. Charlottenlund reduserte to ganger i sluttminuttene, men Svorkmo åttende seier denne sesongen var aldri truet.

Formlag

I likhet med Svorkmo har også Buvik vist strålende form etter en småvariabel start på sesongen. Fredag ble Nidaros knust hele 7–1 på bortebane. Kaptein Even Nilsen noterte seg for tre scoringer, Tom Christian Framnes scoret to, mens Rune Sæther og Anders Holthe noterte seg for ett mål hver.

På de siste syv kampene har Buvik vunnet seks og spilt uavgjort en gang og en målforskjell på 35–10. Dermed er det duket for et realt toppoppgjør når Buvik gjester Svorkmo stadion kommende fredag. I det motsatte oppgjøret vant Buvik 3–2 i vår.

Sjeldent hjemmetap

I 5. divisjonsavdelingen er det flere lokale lag. Rindal gikk på et sjeldent hjemmetap mot Flatås fredag. Det var første hjemmetap i seriesammenheng på over ett år for rindalingene.

Orkanger i poengnød gikk på nok et tap da Trond ble for sterke og vant 3–2 i Idrettsparken. OIF har bare tatt fire poeng så langt og det er hele åtte poeng opp til trygg plass.

KIL/Hemne 2 spilte 4–4 mot Frøya.

ola.rise@avisa-st.no

952 52 255