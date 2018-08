Iver (6) er en råtass bak rattet

Sport

Iver Meistad fra Børsa er allerede en meget ivrig crosskart-kjører. Familiens sommerferie til Danmark ble derfor planlagt slik at Iver fikk med seg et crosskartløp på vei hjem. 4. august stilte han til start på Hamar i klassen crosskart mini. Da hadde besteforeldre og to tanter kommet dem i møte for å heie, og de hadde med seg crosskart og utstyr.

Løpet foregikk på Vendkvern Motorbane, og var tredje runde i NM. I klassen til Iver var det ni barn som stilte, åtte gutter og ei jente i alderen 6 til 12 år. De kjørte tre innledende runder fordelt på to heat, og avsluttet med A-finale hvor de kjørte sammen alle ni.

Alle vinnere

I mini-klassen er alle vinnere, og alle fikk pokaler. Stort stas for den ivrige gutten fra Børsa, som har fått skikkelig dreisen på kjøringa. Crosskarten hans har vært gjennom flere ombygginger og justering for å optimaliseres gjennom sesongen. Idolene til unggutten er Petter Solberg og Johan Kristoffersen. Iver trener enten på Løkken, hjemme på gården eller på Bollandsmoen.

Neste løp for Iver er 25. august. Da er han klar for Wallenbergløpet på Løkken i Meldal. Det er et kombinert løp for både bilcross, rallycross, shortcar og crosskart.

- Vi håper dette blir en fin motorsportsdag med mange utøvere og tilskuere, og kanskje vi kan rekruttere flere til både bilcross, rallycross, shortcar og crosskart, sier mor til Iver, Beate Meistad.