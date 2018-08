Skal forsere 1000 høydemeter

Sport

Motbakkeløpet Resfjellet opp arrangeres søndag 26. august. Konkurranseklassen løper litt over ti kilometer og stiger hele 1025 høydemeter fra Meldal sentrum (140 moh.) til varden på Resfjellet (1165 moh.).

Nytt for året

I tillegg til konkurranseklassen er det lagt opp til en mosjonsklasse med tidtaking som løper samme trase, men den starter fra Gammelsætervollan og det er seks kilometer derifra til toppen. Det er også mulig å være med i trimklassen uten tidtaking hvor en kan velge mellom 4 og 6 kilometer.

Nytt for året er at det også arrangeres en ungdomsklasse. Denne klassen er for 13–14 åringer og har en løypelengde på fire kilometer.

Premier for løyperekord

I Resfjellet opp er det også bra premiering. Førsteplassen stikker av med 3000 kroner, mens det blir henholdsvis 2000 og 1000 kroner på 2. og 3. plass. Det er også en spurtpris på 1000 kroner ved Gammelsætervollan.

I tillegg er det løyperekordpremiering som stiger med 500 kroner for hvert år rekorden står seg. Rekorden i dameklassen har Anne Nevin på 1,12,55 (2014) og i herreklassen er det Sondre Nordstad Moens 1,03,05 fra 2011 som må slås.

Resfjellet opp mini

Det vil også bli aktiviteter for barn og familien hele dagen på Gammelsætervollan. Her blir det natursti, tippekonkurranse, melkespannkasting, støvelkast og salg av grillmat, kaker og drikke. Resfjellet opp mini har vært en populær aktivitet for de aller yngste de siste årene har lokket over 30 deltakere de siste årene.

Gode forhold

Arrangøren melder om gode forhold i traseen. Sommeren har vært tørr og varm. Snøen er borte og løypene så ut til å kunne gi løyperekordføre, men det har kommet noe regn den siste tiden. Likevel fremstår ikke løypen som spesielt våt eller tung. Det skal være fullt mulig å løpe fort i helga.

I fjor var det rekordpåmelding både i konkurranseklassen og mosjonsklassen med tid. Antall mosjonister har vært mindre de siste årene, men arrangøren håper den tendensen vil snu i år.