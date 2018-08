Gjorde rent bord i VM

Sport

Fagerligbrødrene fornekter seg ikke. Denne helga var det duket for VM i triksing eller freestyle som det også heter og duoen tok med seg rubbel og bit. Erlend Fagerli kopierte bragden fra 2016 og ble verdensmester i main event etter en strålende finaleomgang.

Det stoppet ikke der. Erlend gikk også helt til topps i Show Flow som er basert på mye av det samme som i main event, men her får du bare 30 sekunder på å vise deg frem. I denne konkurransen er Erlend for øvrig helt uslåelig for dette var fjerde gangen han gikk til topps i den i et VM.

I double routine var det heller ikke noen tvil. I den øvelsen skal du være to og samarbeide om å få til den beste runden. Brødrene har vært utilnærmelige i denne øvelsen og vant i år for tredje gang på rad.