Kristin Venn klar for Storhamar

Sport

Skauningen Kristin Venn skal spille for Storhamar Håndball Elite den kommende sesongen etter at det ble klart at hun kom inn på skole i Elverum.

24-åringen var under kontrakt med Byåsen, men hadde en klausul om at hun kan forlate trønderne dersom hun ble tatt inn på studier andre steder enn i Trondheim.

Storhamar Håndball Elite kan bekrefte at klubben har signert en toårsavtale med Kristin Venn, gjeldende fra 1. august 2018. I kontrakten lå det en forutsetning om at hun kom inn på sykepleierutdanning i Elverum, noe hun altså gjorde.

Kristin Venn har tatt store steg i Byåsen de siste sesongene og var med på å fylle tomrommet etter at Camilla Herrem forlot klubben.