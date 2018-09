Sesongens viktigste kamp på Hemne Sparebank Arena

Sport

KIL/Hemnes damelag spiller sesongens viktigste kamp når serieleder Fortuna gjester Hemne Sparebank Arena lørdag ettermiddag. Etter tapet mot Herd så det tøft ut å kjempe om opprykk for hemnedamene, men seier mot Trondheims-Ørn og det faktum at Fortuna og Molde spilte uavgjort i den påfølgende serierunden gjorde at KIL/Hemne var med igjen for fullt.

- Uavgjort i den kampen var i grunnen veldig bra. Alt annet enn seier til Fortuna var bra for oss. Med uavgjort der, så ble Molde mer eller mindre hektet av i kampen om opprykk, sa Bjerksæter tidligere i uken.

Med seier vil KIL/Hemne bare være to poeng bak serielederen med en kamp mindre spilt. Det vil si at de kan gå forbi på tabellen med seier i hengekampen. Uavgjort er også et ok utgangspunkt for KIL/Hemne, men ved tap vil det bli tøft å kunne kjempe om førsteplassen som gir plass i playoffen til 1. divisjon.

- Med det utgangspunktet vi har nå, så er vi ikke helt nødt å slå Fortuna for å henge med, men ved tap, så tror jeg vi kan glemme opprykk, sier Bjerksæter.

Bak KIL/Hemne og Fortuna finner vi Molde på en tredjeplass. Molde er ett poeng bak KIL/Hemne med en kamp mer spilt. Trondheims/Ørn 2 står også med 26 poeng, mens Herd har 25 poeng. Det er med andre ord ganske jevnt i toppen av 2. divisjon.

PS! Orkanger tar imot Trondheims-Ørn 2 på Orkla Maskin Arena på søndag. Det er en kamp som OIF langt fra er favoritter, men har likevel mulighet til å ta poeng. Det gjorde de nettopp borte mot samme lag i vår.