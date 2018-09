- Viktig at vi tar debatten om hvordan vi kan bli bedre

Sport

Tirsdag skrev ST-redaktør Anders Morken en leder hvor han foreslår å etablere et toppsatsingstilbud i nye Orkland kommune. «Er Orkland IL veien å gå for å lykkes med ei toppsatsing innen fotball og håndball?», skriver blant annet Morken i sin leder og viser til at det nærmest er krise på herresiden i fotball om Orkla skulle rykke ned til 4. divisjon.

ST har snakket med fotball- og håndballkjennere i regionen, men verken Jan Tore Opphaug (tidligere OIF, senere fotballproff), Kjetil Kroksæter (tidligere kommentator i Adresseavisen) og Øyvind Togstad (leder i OIF håndball) har særlig tro på at en toppsatsing med et fremtidig Orkland IL vil være løsningen.

- Jeg synes det er viktig at det blir tatt en debatt om hvordan vi kan bli bedre, men jeg synes ikke dette er en god idé. Jeg tror ikke vi er tjent med enda et lag. Risikoen er at du kan ødelegge grasrotmiljøet. Når man tar vekk elitesatsingen i klubbene rundt for å danne et Orkland IL, så tar du bort mye av drivkrafta i de andre klubbene, sier blant annet Kroksæter.

Håndballeder Øyvind Togstad er usikker på om det er et miljø for toppidrettssatsing i regionen.

- Det finnes ikke lettvinte løsninger om en skal bli bedre. Det snakkes om topp hele tiden, men jeg er veldig usikker på hvor mange som forstår hva som skal til for å lykkes som toppidrettsutøver. Vi har mange utøvere som ønsker å bli gode her, men avstanden mellom målsetningen og virkligheten er altfor stor, sier Togstad.

Tidligere OIF-spiller Jan Tore Ophaug slo gjennom på elitenivå, men har heller ikke så stor tro på at en toppsatsing er løsningen.

- Vi har prøvd oss på det tidligere uten noe særlig hell. Jeg tror du kommer lenger ved å rekruttere gode trenere i de lokale klubbene som er der. Det tar tid å få til et godt miljø, så jeg har ikke tro på at en «quick fix» med Orkland IL skal løse alle problemer.

