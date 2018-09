Treneren berget poeng på overtid

Sport

KIL/Hemnes herrelag har hatt en høyst variabel høstsesong i 4. divisjon. Vårsesongen ble avsluttet med å slå Strindheim som toppet 4. divisjon, men etter sommerpausen har hemnværingen levert noen merkelige resultater. Foran Røros-kampen i helga hadde laget sluppet inn 14 mål på de to siste hjemmekampene etter tap mot Charlottenlund (0-7) og NTNUI (1-7). Innimellom de to stortapene hadde KIL/Hemne likevel vunnet to strake bortekamper.

Hjemme mot Røros på lørdag sendte KIL/Hemnes spillende trener Daniel Krogstad hjemmelaget i føringen, men Røros utliknet bare sekunder senere. Ti minutter før pause hadde gjestene fra Røros snudd kampen og ti minutter ut i andre omgang så det ut som om KIL/Hemne skulle gå på en ny hjemmesmell da Røros økte til 3-1. Men vertene ga seg ikke og kvarteret før slutt utliknet Morten Aunhaug til 2-3. Helt på tampen satte Krogstad inn sitt andre mål i kampen og berget poeng.

Dette var trenerens 8. mål denne sesongen. Midtbanespilleren har nå 24 mål på 30 kamper for KIL/Hemne siden han kom til klubben i fjor.

KIL/Hemne ligger på 5. plass i 4. divisjon, men er hele 17 poeng bak Strindheim som topper 4. divisjon. Orklas andrelag slo Hitra 1-0 og tok steget opp på 4. plass på tabellen. Om førstelaget til Orkla skulle rykke ned fra 3. divisjon, vil Orklas andrelag måtte ta turen ned i 5. divisjon.