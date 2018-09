Kjemper om NM-medalje

Sport

Denne helga er det NM-finaler på Vålerbanen. Trond Garberg fra Buvik kjører i klassen GT + i sin Lamborghini Gallardo. Før NM-finalen på Vålerbanen ligger Garberg på en femteplass sammenlagt, men det er svært jevnt om medaljene.

Her har Pål Berg med sin Porsche 997 RST en solid ledelse på 17 poeng. Han sto allerede i august over NM-runden på Rudskogen. Dagfinn Larsen ligger på andreplass i klassen, etter at han mister kun seks poeng når han stryker 3 løp, og ender da opp på 192 poeng før helgens finale.

Det gjør at Kai Roger Bakken har god los på Larsen med sin tredjeplass kun seks poeng bak Larsen. Dermed skiller det kun 4 poeng mellom Bakken og Larsen om NM-sølvet.

På fjerdeplass ligger Joakim Ottersen med 168 poeng, men etter hans krasj på Rudskogen sist er skadene såpass store på hans DTM-bil at han ikke kommer til start på Vålerbanen.

Det gjør at Trond Garberg på femteplass med sine 155 poeng har også han los på NM-medalje.