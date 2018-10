Hvem rykker opp fra 5. divisjon

Sport

Årets 5. divisjon har vært meget spennende å følge denne sesongen. Svorkmo forsterket laget med flere gode signeringer før sesongstarten og har levert en meget god sesong. Ole Johan Helland tok over det synkende skipet Buvik foran årets sesong. Laget hadde rykket ned to ganger på to sesongen og var på mange måter i fritt fall. Til tross for litt startvansker har Helland klart å stable på beina et solid lag og har gitt Svorkmo kamp til døra.

Svorkmo i føringen

Svorkmo fikk seg en smell mot nettopp Buvik i den andre serierunden, men fem strake seiere etter det tapet gjorde at Gøran Aakerholms mannskap etter hvert etablerte seg på toppen av tabellen og har blitt der. Etter 4-1 seieren over Buvik på hjemmebane så det ut til at det meste var avgjort allerede lenge før sesongslutt, men påfølgende tap og uavgjortkamp gjorde at Buvik nok engang bet seg fast i toppen.

6-0-seieren mot Nidaros gjorde at Svorkmo fikk et ganske stort forsprang i målforskjellen som kan vise seg å bli helt avgjørende, men etter 4-2-seieren mot Rindal, vartet Buvik opp med 8-1 og nedsabling av KIL/Hemne 2. Da var det igjen litt spenning før siste serierunde.

Slik kan det avgjøres

Buvik har igjen den soleklare tabelljumboen Orkanger i siste serierunde, mens Svorkmo har igjen en tøff bortekamp mot Flatås. Svorkmo har tre poengs forsprang og ti plussmål bedre enn Buvik. Helland og Buvik er med andre ord helt avhengig av at Svorkmo taper sin siste kamp. Taper Svorkmo med ett mål, må Buvik slå Orkanger med ni mål eller mer. Buvik slo KIL/Hemne 2 8-1 på bortebane sist helg, så det er ikke utenkelig at det blir storseier hjemme mot Orkanger som har sluppet inn 87 mål på 17 kamper så langt.