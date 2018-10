Nå skal alt avgjøres

Sport

17 av 18 kamper er spilt i årets 2. divisjon. Fortuna og KIL/Hemne er helt likt på poeng, men KIL/Hemne har fem mål bedre i målprotokollen. Med andre ord er ingenting avgjort før den siste og avgjørende serierunden lørdag ettermiddag.

Tøff motstand

KIL/Hemne får knalltøff motstand når 3.-plassen Molde gjester Hemne Sparebank Arena. Molde har også en mulighet til å stikke av med seieren, men det avhenger at Fortuna skulle avgi poeng i sin siste kamp og det er heller lite trolig.

Fortuna møter nemlig Surnadal/Søya/Todalen som ligger langt nede på tabellen. Surnadal/Søya/Todalen har likevel alt å spille for. De står nemlig i fare for å rykke ned fra 2. divisjon, men normalt sett skal Fortuna vinne denne kampen greit.

KIL/Hemnes Mari Smevoll er divisjonens toppscorer og håper på støtte fra publikum i den siste kampen.

- Jeg tror det blir en krigekamp, og at det bør bli publikumsrekord i Ånesøyan! Alt ligger til rette for det. Jeg håper virkelig folk kommer for å heie på oss. Publikum har vært en utrolig god støtte denne sesongen. Vi, spillerne, er klare. Vi skal gi alt, og vi vil virkelig ta steget opp i 1. divisjon igjen, sa Mari Smevoll til ST etter sist kamp.

Ikke sikkert med seier

KIL/Hemne er faktisk i en posisjon som gjør at de ikke er helt sikre på playoff-plassen til 1. divisjon om de skulle slå Molde. Om det blir ettmålsseier i Ånesøyan kan likevel Fortuna snyte KIL/Hemne for opprykket om de skulle vinne sin kamp med syv mål eller mer. Det er ikke helt utenkelig da Fortuna vant 5–0 på bortebane mot samme motstander i vårsesongen.

Det er med andre ord ganske åpent om hvem som stikker av med seieren i 2. divisjon avdeling 6 og får muligheten til å kjempe om opprykk til 1. divisjon i en playoff utover høsten.