- Fantastisk å være tilbake

Vegard Forren har vært ute av landslaget i snart to år. Like etter at Molde hadde slått Bodø/Glimt i helga fikk han beskjeden han har ventet lenge på. Han var tatt inn igjen i landslagsvarmen.

Tilbake i varmen

30-åringen fra Kyrksæterøra erstatter Rosenborg-spilleren Tore Reginiussen, som måtte melde forfall på grunn av en skade.

– Helt fantastisk! Det er deilig å være tilbake i troppen. Jeg har jobbet hardt for å komme tilbake. Nå er det bare å vise hva man er god for, forteller Forren til Romsdals Budstikke som fikk vite om uttaket etter kampen søndag kveld.

Det er nesten to år siden sist 30-åringen var med i en landslagstropp. I november 2016 spilte han sin foreløpig siste landskamp da Norge tapte 1–2 borte mot Tsjekkia. Da dannet han stopperpar sammen med Even Hovland. Forren står oppført med 33 A-landskamper.

Det norske landslaget skal spille Nations League mot Slovenia (lørdag 13. oktober) og Bulgaria (tirsdag 16. oktober) på Ullevaal stadion.

Vært god

Forren har hatt noen meget solide kampen i midtforsvaret til Molde den siste tiden og ble matchvinner da Molde slo Rosenborg på Aker stadion for en drøy uke siden.

Nå håper hemnværingen at Molde kan henge seg på helt i toppen av Eliteserien når det gjenstår fem kamper.

- Tre poeng i dag var veldig viktig for oss. Det viktigste for oss er å bli topp tre i eliteserien, men vi skal prøve å plage dem foran oss litt ekstra. Om de går på noen smeller, så kan det bli spennende, sa Forren til Eurosport etter seieren mot Bodø-Glimt.