Inviterer til åpning av flerbrukshuset

Sport

Orkanger IF inviterer til offisiell åpning av det nye flerbrukshuset i Idrettsparken torsdag kveld den 18. oktober. Styreleder Ove Aanonsen står for den offisielle åpningen før det blir omvisning og lett bevertning med kake og kaffe etterpå.

I februar i fjor startet rivingen av det gamle fjøset i Idrettsparken som fungerte som garderober for OIFs fotballag i mange tiår. Planen om å bygge nye garderober i Idrettsparken startet for mange år siden, men det var først i midten av mai i fjor at arbeidet med den største investeringen i Orkangers IFs historie kom i gang. I september sto bygget ferdig og ble tatt i bruk under Orkla Sparebank cup. Det imponerende bygget inneholder fire store garderober for spillere og to dommergarderober i sokkelen, samt en aktivitetssal på 150 kvadratmeter, beredskapsrom for Røde Kors og kontorer som skal benyttes av OIF og fotballavdelingen. På loftet vil det være muligheter for lagringsplass. Flerbrukshuset har en kostnadsramme på rundt 19 millioner kroner.