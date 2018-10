Sport

Både Svorkmo og Rennebu vant sine avdelinger i 5. divisjon etter imponerende sesonger. Begge er klar for spill i neste års 4. divisjon, men sesongen er ikke over for lagene. Nå skal de fire vinnerne av 5. divisjonsavdelingene kjempe om kretsmesterskapet i 5. divisjon. I semifinalen møtes Rennebu og Svorkmo til lokaloppgjør på Frambanen gras 21. oktober. Vinneren av den kampen møter vinneren av den andre semifinalen som spilles mellom NTNUI 2 og Fram.