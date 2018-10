Drømmen om KM-tittelen brast

Sport

Søndag formiddag var det duket for KM-semifinale mellom avdelingsvinnerne i 4. divisjon for kvinner, Utleira 2 og Orkla. På en forblåst Utleira stadion ble det en forholdsvis jevn batalje.

Orkla gikk aggressivt ut, men det var likevel vertene som tok ledelsen etter et drøyt kvarter. Ti minutter før pause svarte imidlertid Orkla da Marit Hamel satte inn 1-1 fra 14 meter og det ble også pauseresultatet.

I andre omgang tok Orkla initiativ i kampen fra start og Elisabeth Forren sendte gjestene i føringen, men gleden ble kortvarig for få minutter senere sørget Utleira for balanse i regnskapet.

Utleira tok etter hvert igjen ledelsen til 3-2, før Orkla hadde et par store sjanser til å utlikne. Men litt mot spillets gang, var det vertene som økte til 4-2. Orkla ga seg likevel ikke og skapte flere sjanser, men redusering fra Ida Frengen i det 90. minuttet kom litt for sent til at Orkla klarte å score enda en gang. Dermed endte det med 4-3-tap.

Men neste sesong skal Orkla-damene prøve seg i 3. divisjon.