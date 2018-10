Tapte knepent for topplag

Sport

Orkanger fikk en strålende start på den tøffe bortehelga hvor de skulle møte Kongsvinger (lørdag) og Storhamar (søndag). I den første kampen valset de over Kongsvinger og vant med overlegne 38–28 etter at trioen Raja Toumi, Lina Marie Myklebust Torvik og Oda Sterten hadde scoret 25 av målene.

Søndag var det duket for ny bortekamp mot ubeseirede Storhamar. Også her viste OIF-damene at de har tatt store steg. De fulgte topplaget til døren og ledet 15–14 til pause. I andre omgang var det fortsatt jevnt, men Storhamar vant til slutt 28–26. Uansett en meget oppløftende helg for OIF som ikke hadde vunnet på de tre siste kampene før helga.

Orkanger ligger i øyeblikket på en 5. plass av totalt 12 lag i 2. divisjon avdeling 4.