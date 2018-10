Vil tilbake på landslaget

Sport

Tidenes mestvinnende norske håndballspiller, Kari Aalvik Grimsbø, åpner for comeback på det norske landslaget. Keeperstorheten fra Børsa spilte 173 landskamper og tok to VM-gull, to OL-gull og fem EM-gull før hun i mai sa at hun ville gi seg på landslaget – i hvert fall for en stund.

I et intervju med VG denne uken røper imidlertid 33-åringen at hun ikke har lukket døren helt for landslaget og håper at hun ikke har spilt sin siste kamp.

– Jeg håper at jeg ikke har spilt min siste landskamp, men akkurat som det er nå, har jeg en kropp, og et liv, som ikke er helt klar for landslagsspill enda. Jeg håper at kroppen er litt mer klar for det senere, sier Györ-stjernen til VG.

Grimsbø har to år igjen av kontrakten. Hva som skjer når den går ut, er usikkert.

– Nå har jeg denne og neste sesong på kontrakt her i Györ. Jeg ønsker å hevde meg og bidra så mye jeg kan i løpet av den tiden. Så må vi ta et lite familieråd og en diskusjon på hva som skjer etter det, forteller børsværingen.

Det er skadehistorikken til Grimsbø som gjorde at hun satte en stopper for landslagsspillet.

– Siden jeg har vært en del plaget med skader de siste to årene, har det vært viktig for meg å redusere litt på totalbelastningen. Det er viktig for meg at eventuelt landslagsspill ikke går utover klubbspill. Derfor må jeg føle på kroppen at den fungerer fint med klubb-belastning, også kommer eventuelt at jeg melder meg inn i kampen om en plass på landslaget som en bonus, forteller Grimsbø.