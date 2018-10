Femte strake tap for Orkla

Sport

Orkla-juniorene åpnet sesongen lovende i 0. divisjon og var ikke veldig langt etter suverene Rosenborg og Ranheim, men høstsesongen har vært tøff for juniorlaget. Onsdag kveld var det duket for den 20. serierunden hjemme mot Verdal. Gjestene scoret to kjappe i løpet av det første kvarteret, men Alfred Gartenbach reduserte til 2-1 etter 20 minutter. I sluttminuttene av andre omgang økte Verdal ledelsen før Gartenbach reduserte igjen på overtid. Det endte med tap 3-2 og det var også Orkla-juniorenes femte strake tap siden seieren mot Stjørdals-Blink 29. august. Orkla har nå falt fra 3. plass til 6. plass på tabellen når det gjenstår to kamper igjen å spille.