Spiller uten press for første gang denne høsten

Sport

Orkla berget plassen allerede i den nest siste serierunden da de slo Tynset 2–1 på Nytrømoen gress. Samtlige resultater gikk Orklas vei sist lørdag. Akkurat det var nesten utenkelig, men Steinkjer knuste Kolstad 5-1, mens Løten og Gjøvik/Lyn spilte 0–0 og Melhus slo Levanger 2 2–0 på bortebane. Det førte til at Orkla berget plassen fordi Kolstad og Levanger 2 som ligger bak Orkla på tabellen møter hverandre i siste serierunde. I tillegg er Løten og Tynset fire poeng bak Orkla og har dermed ikke sjanse til å hente igjen Kammens mannskap.

Dermed kan Orkla slippe skuldrene helt ned når de møter Verdal i den siste serierunden. Lagene har ikke så mye annet å spille for enn æren, men Orkla hadde et uttalt mål før sesongen om å nå 35 poeng. Det målet kan de nå, om de slår Verdal på lørdag.

- Vi har hatt en del tur med resultatene de siste rundene. Vi så at det var mulig å avgjøre det mot Tynset, så det var deilig at skjedde allerede før kampen mot Verdal. Da kan vi slippe ned skuldrene mot Verdal og forhåpentligvis spille festfotball. Vi hadde et mål om å nå 35 poeng så tidlig som mulig og med seier mot Verdal, så når vi i hvert fall 35 poeng, sier Kammen.