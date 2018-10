OIF flytter inn i nye kontorer

Sport

OIF som de siste årene har hatt kontor sammen med Orkdal frivilligsentral i Orkdalsveien har nå flyttet ut. De nye kontorene til klubben er nå i det nye flerbrukshuset i Idrettsparken. Det er daglig leder Anders Skjøld som har hatt kontor i Orkdalsveien og nå flytter inn i nye kontor. Også OIFs nyansatte trener Raja Toumi har kontor i flerbrukshuset. Hun skal i tillegg til å trene dame og herrelaget, ha ansvaret for et inkluderingsprosjekt i regi av OIF. Dette er et toårig prosjekt som Orkdal kommune er med og finansierer.