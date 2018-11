Nils Arne Eggen operert: – Jeg er ved godt mot

Sport

– Jeg er litt medtatt, men operasjonen gikk bra, og jeg er ved godt mot. Det er jeg alltid, sier Eggen, til avisa Sør-Trøndelag.

Det er en vond fot som i lengre tid har plaget Eggen, som ikke vil si så mye om selve inngrepet.

– Det var en komplisert operasjon, men de kan det de holder på med her.

Amputasjon

I følge VG har han fjernet deler av den vonde foten, noe som vil medføre at 77-åringen må bruke en liten protese.

– Nå må jeg trene meg opp. Det tar tid, men det skal bli bra, sier han til VG.

Han har i perioder hatt utfordringer med den fysiske helsa både i tiden før og etter nyretransplantasjonen for tre og et halvt år siden, noe han også har vært helt åpen om, skriver Adresseavisen.

– Jeg har vært inn og ut av sykehus i hele høst, så formen har ikke vært bra i det siste. Jeg legges inn på sykehus onsdag og skal opereres i foten på torsdag. Jeg er sengeliggende nå og er ikke i form, sa Eggen da han pratet med ST over telefon før operasjonen.

Bokaktuell

Eggen er i disse tider aktuell med ny bok «Nils Arne - et liv i svart og hvitt» og boksigneringsturen han skulle på, blir nå utsatt på ubestemt tid. Det er journalist og forfatter Otto Ulseth som har skrevet boken om Eggen.

– Det har vært en veldig hyggelig prosess. Vi har ikke vært enig om alt, men boka er et dypdykk i et stort og mangfoldig liv. Generelt er det jo vanskelig når to personer skal være enig om alt. Kanskje er det ikke sunt heller. Men han er jo en person med overvekt av fornuftige oppfatninger. Han har levd et eventyrlig liv, uttalte Ulseth til ST.