Tok historisk sølv i junior-NM

Sport

Liv Kristel Nordsteien representerer i helga I.L. NOR Judogruppa i NM for ungdom og junior i Sande i Vestfold. Lørdag var det individuelle kamper der Nordsteien vant sin første kamp.

– Til tross for solid innsats i andre kamp nådde hun ikke helt opp, men sikret likevel sølvmedaljen i aldersklassen ungdom under 15. Dette er klubbens første NM-medalje i Judo, skriver Christian Haugan Toldnes i en e-post til avisa Sør-Trøndelag.

På søndag er det lagkamper for jenter og gutter under 15 for judoregion midt, der Nordsteien stiller på mixlag.