Dette er lagene Buvik må kjempe om opprykk med

NFF Trøndelag har nylig offentliggjort avdelingsoppsettet for 5. divisjon menn sesongen 2019. Sandstad har takket nei til opprykk fra 6. divisjon og Alvdal ble da som beste nedrykkslag fra 5. div. tilbudt den ledige plassen.

– Vi har i tillegg mottatt en søknad om innplassering av Ranheim TF 3 i 5. div. Kampreglementets § 5-1, pkt. 2, og Breddereglementets § 4-1, pkt. 2 gir en åpning for at klubber som allerede har lag i seriesystemet, kan søke om en slik innplassering for lavere rangerte lag. NFF Trøndelag har godkjent søknaden, og 5. divivisjonssesongen 2019 gjennomføres da med 41 lag, skriver NFF i et informasjonsbrev.

I den ene av de fire 5. divisjonsavdelingene finner vi de tre lokale lagene på dette nivået:

Støren, Byneset, Buvik, Rindal, KIL/Hemne 2, Kolstad 2, Leik, Trønder-Lyn, IL Tempo, Utleira og Ranheim 3.

I denne avdelingen blir det altså 11 lag, mens de øvrige tre avdelingene får ti lag.