Husby og Aunli i godt slag

Flere lokale løpere sto på startstreken under norgescupåpningen i langrenn på Gålå denne helga. I tillegg til Jo Svinsås sterke 19. plass på sprinten var det to som utmerket seg med gode resultater på de to distanserennene fredag og søndag.

Aunli i form

Lars Ove Aunli har hatt noen tøffe sesonger de siste årene, men denne sesongen ser det ut til at hemnværingen har våknet. På fredagens 15 kilometer gikk han inn til en svært oppløftende 23. plass. Han var 1,23 bak vinneren Dario Cologna og det sier vel sitt om nivået. Jo Svinsås ble nummer 40, mens Erik Husby ble nummer 56. Skiorienterer Lars Hol Moholdt fra Rindal gikk inn til 67. plass, mens klubbkamerat Hallvard Løfald måtte nøye seg med en 98. plass.

Sterk Husby

Søndag var det duket for samme distanse i klassisk og der var det Buvik-løperen Erik Husby som var sterkest av våre lokale løpere. Han gikk inn til 28. plass og var 1,43 bak vinneren Mattis Stenshagen. Gjermund Løfald gjorde også sakene sine godt med 31. plass, bare noen få sekunder bak Husby igjen.

Lars Ove Aunli som hadde en god dag på fredagen, klarte ikke å kopiere bragden på søndag og ble nummer 67.