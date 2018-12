Politikerne lot folkebadet ligge nederst på listen

Sport

Onsdag var det møte i kulturutvalget i Orkdal kommune, hvor blant annet en sak om støtte til ballbinger og spillemiddelprioriteringslisten ble behandlet.

Får 7000 per bane

Orkdal IL har allerede bygget to 3-er baner eller ballbinger og har planer om å bygge tre til. Idrettslaget har derfor søkt om støtte til ballbingene. Kommunen har tidligere støttet opp etableringen av 3-er baner i kommunen, men det er ikke mer midler igjen i fondet for nærmiljø- og idrettsanlegg. I kulturutvalgets innstilling heter det at Orkdal IL skal få 7000 kroner per bane og at midlene tas fra formannskapets reserver.

Uendret spillemidler

Orkdal Idrettsråd hadde sendt inn sitt forslag til prioritering av spillemidler for neste år. Et par ukontroversielle endringer var gjort i prioriteringen fra i fjor. I tillegg til hadde det kommet inn åtte nye søknader hvor folkebadet som hadde fem poster, ble prioritert nederst av idrettsrådet. Kulturutvalget gjorde ingen endringer på prioriteringen i sin innstilling, men det er ikke utenkelig at det blir en diskusjon rundt plasseringen av folkebadet ved neste års prioriteringer.

