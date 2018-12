Satte 22 personlige rekorder

Sport

Orkangersvømmerne hadde ei meget god helg i bassenget, og opplevde et skred av personlige rekorder under Julelauget på Stjørdal. Klubben stilte med syv juniorsvømmere, og hadde til sammen 34 starter. Av disse ble det satt personlige rekorder på 22 av startene.

John Arne Mule svømte for Orkanger for første gang denne helgen. Han har tidligere svømt for Steinkjer, men har denne høsten trent med Orkanger. Han hadde to starter, og tok blant annet 2. plass på 50 meter bryst.

Elise Meland fortsetter fremgangen hun har hatt denne høsten og særlig ryggsvømmingen satt som den skulle. På sine seks starter svømte hun under personlig rekord på fem, og tok med seg like mange førsteplasser hjem.

Trine Prestmo hadde fire 50-meter denne helgen (fri, bryst, rygg og butterfly) og satte personlig rekord på samtlige. På 50 meter butterfly senket hun tiden med over to sekunder.

Tonje Prestmo stilte både som svømmer og trener denne helgen. Hun hadde fire starter og vant to av dem. Una Marie Johannesen fikk to personlig rekord på sine fire starter, og fikk med seg to andreplasser på 50 meter bryst og 50 meter rygg, mens på 100 meter butterfly ble det en 3. plass.

Brødrene Løvås, Simen og Sander, hadde til sammen 14 starter denne helgen og satte ti personlige rekorder. Simen fikk med seg tre førsteplasser og fire andreplasser, mens Sander hadde to førsteplasser, en andreplass og en tredjeplass med hjem.