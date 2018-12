Har vunnet flere kamper enn de gjorde i hele fjor

Sport

Orkangers herrelag i håndball har fått en meget solid start på årets sesong. Laget berget i fjor plassen med fire seiere og to uavgjort. Under ledelse av Raja Toumi har herrelaget fått en meget solid start på årets sesong. Etter halvspilt sesong har laget nå tatt fem seiere etter at de tok ferie med å slå bunnlaget Valder 30–26 sist uke.

Det var ingen stor kamp mot tabelljumboen fra Sunnmøre. OIF ledet komfortabelt midtveis i første omgang, men slapp Valder inn igjen i kampen utover i andre omgang. Det hindret likevel ikke OIF fra å ta en fortjent 30-26-seier.

Positivt fra kampen er at alle utespillerne gjorde mål i løpet av kampen. Geir Arne Haukås fylte 41 år da kampen ble spilt og noterte seg for fire scoringer. I tillegg gjør nyervervelsen Robin Norheim sakene sine veldig bra. Han scoret ti mål i sin andre kamp for OIF etter overgangen fra Frøya.

Dette laget slo Valder: Geir Arne Haukås (4), Erlend Rolandsen (1), Bendik Smevold Kristensen (2), Andreas Askim-Ringen (2), Robin Kristiansen (2), Tobias Havdahl, Pål August Mykkelgård (1), Anders Olsen (2), Mikael Åmot Olsen, Øyvind Jørgensen (1), Tomass Aspitis (3), Erling Ustad Hove (2), Martin Olufsen (1), Robin Norheim (10)

Laget har nå tatt en velfortjent ferie og neste kamp er mot Midsund 5. januar.