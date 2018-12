Frakter snøen rundt i anlegget med traktor

Sport

Sesongens første snøfall var ikke mye å skryte av. Den siste uken har snøkanonene gått 24 timer i døgnet for å gi gode forhold til ivrige langrennsløpere. Mandag kveld og natt til tirsdag kom det også hjelp fra oven.

- Forholdene har ikke vært all verden så langt i sesongen. Det ble veldig hardt når kuldegradene kom, men når det siste snøfallet nå kom mandag, ble det meget gode forhold. Vi har preparert løypene og det ser veldig bra ut, sier daglige leder i Orkdal IL Magne Fossbakk.

Siden tirsdag i forrige uke har to snøkanoner gått i ett for å produsere en god såle i løypenettet i Knyken.

- Vi har kjørt to kanoner så lenge temperaturen har vært under 6 minusgrader. Under optimale forhold produserer en kanon cirka 26 kubikkmeter med snø per time, forteller Fossbakk.

Dermed har det allerede blitt produsert en god del tusen kubikkmeter i Knyken i løpet av den siste uken. Tirsdag hadde dugnadsgjengen i Knyken sin fulle hyre med å få fraktet snøen rundt om i løypenettet i Knyken.