Kan henge med i toppen med seier mot bunnlag

Sport

Etter at Orkanger rykket opp til 2. divisjon har klubben gradvis tatt steg. Etter å ha måttet kjempe om å berge plassen de første sesongen, ble fjorårssesongen en stor opptur hvor plassen ble berget tidlig i sesongen. Etter at Raja Toumi tok over treneransvaret ser det ut til at utviklingen fortsetter for laget.

Ser en bort fra stortapet mot Byåsen Bredde har Orkanger langt oftere klart å spille jevne kamper mot antatt bedre motstand og har også klart å bikke jevne kamper i sin favør.

Kan kjempe i toppen

OIF skal torsdag kveld møte Melhus/Gimse som ligger på sisteplass i 2. divisjon med bare en seier. Med seier i Orklahallen torsdag vil Orkanger få heng på topplagene i avdelingen. Byåsen Bredde og Utleira har så langt utkrystallisert seg som de store favorittene så langt, men Orkanger har virkelig muligheten til å kjempe om topplass og i hvert fall en plass på øvre halvdel av tabellen.

Med seier mot Melhus/Gimse vil Orkanger ha tatt 11 poeng på sine ti første kamper og ligge på en sterk sjetteplass. Derfra er det ett poeng opp til 5. plass og to poeng opp til 4. plass.

Mange hjemmekamper

På grunn av at Nato-øvelsen ble lagt til Orkdal og at planen var at Orklahallen skulle brukes i forbindelse med øvelsen i store deler av oktober og november, ble mange av Orkangers kamper flyttet til bortebane. Så langt har Orkanger spilt tre hjemmekamper og hele seks bortekamper, likevel kjemper laget på øvre halvdel.

Det kan med andre ord bli en meget spennende andre halvdel av sesongen når Orkanger skal spille langt flere hjemmekamper enn bortekamper.

Muligheten er absolutt til stede for Raja Toumis disipler kan kjempe om en topplassering i årets sesong.