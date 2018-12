Gikk til topps i Rindalsrennet

Sport

Lørdag 22. desember ble den 57. utgaven av Rindalsrennet arrangert under flotte forhold på Igltjønna skistadion i Rindal sentrum. Totalt sto det 359 løpere på startstreken lørdag, blant dem var det en verdenscupløper i Matthias Rundgreen, som stakk av med seieren i herreklassen. Niklas Dyrhaug hadde også annonsert sin ankomst, men den doble verdensmesteren på stafett glimret med sitt fravær da startskuddet gikk.

Historisk preg

Årets utgave av Rindalsrennet var også det første rennet i Sør-Trøndelag Skikrets som arrangeres med forbud mot å bruke flour i aldersklassene opp til 16 år. Det er Norges Skiforbund som har innført forbud mot bruk av glidprodukter som inneholder fluor. Bruken av fluor har vært omdiskutert i flere år. Først og fremst på grunn av at bruken er helsefarlig for dem som preparerer ski, men også kostnad og miljø blir brukt som argumenter.

Vant sin klasse

En rekke lokale langrennsløpere sto på startstreken under Rindalsrennet og flere gjorde sakene sine meget bra i løypenettet på Igltjønna skistadion. Frida Haugskott fra Buvik gikk helt til topps i klassen for 17-åringer og var med det eneste lokale løper som vant sin klasse. Helga Tungen fra Orkdal IL gjorde det sterkt i 14-årsklassen og ble nummer 3, bare 15 sekunder bak vinneren. Buvikløper Olve Løseth klatret også opp på pallen. Han ble nummer to i 16-årsklassen.

Resultater:

Her er resultatene fra aldersklassene fra 13 år og oppover med topp tre og de lokale løperne. I de aldersklassene det ikke var lokale løpere med, tar vi ikke med.

G13: 1. Sverre Smistad, Byåsen IL 08,17 2. Abel Sæterbø Raaen, Surnadal IL + 00,04 3. Eirik Høgli, Byåsen IL + 00,16 6. Håkon Moe Berg, Kyrksæterøra IL + 00,31 16. Even Jordet Ratøien, Meldal IL + 01,38 19. Gunnar Melien Ree, Meldal IL + 02,11 21. Martin Anshus, Meldal IL + 02,56

G14: 1. Egil Vassmo Mæhlumsveen, Byåsen IL 07,37 2. Adrian Cornelius Eide Kasbøll, Byåsen IL + 00,06 3. Ørjan Fløttum, Sokna IL + 00,13 9. Lars Svorkdal, Svorkmo + 00,57 10. Mikkel Bakken, Rindal IL + 01,01 11. Daniel Kjønsvik, Kyrksæterøra + 01,17 12. Magnus Steien Løseth, Orkdal IL + 01,18 15. Morten Grut, IL Nor + 01,29 16. Endre Bjørkøy, Kyrksæterøra IL + 02,08 17. Magnus Bonvik, Orkanger IF + 02,20

J13: 1. Johanne Bjugan, Leksdal IL 09,07 2. Marie Wollan Benum, Byåsen IL + 00,10 3. Berit Solem Reitan, Sokna IL + 00,32 6. Frida Vikin, Rennebu IL + 01,03

J14: 1. Emma Kalvøy Bye, Byåsen IL 08,34 2. Helene Gross-Benberg, Byåsen IL + 00,07 3. Helga Tungen, Orkdal IL + 00,15 7. Ine Løseth, Buvik IL + 01,11 8. Sigrid Haugskott, Buvik IL + 01,12

G15: 1. Casper Kvam Grindhagen, Byaasen skiklubb 14,20 2. Nils Oscar Bryøen, Strindheim IL + 00,29 3. Linus Engdahl, Torvikbukt IL 00,45 5. Ola Sugustad Antonsen, Meldal IL + 01,14 10. Olve Tungen, Orkdal IL + 01,55 13. Sondre Fagerholt, Orkdal IL + 02,24 16. Daniel Ranheim, Rindal IL + 02,55

G16: 1. Henrik Kvenås, Byåsen IL 13,26 2. Olve Løseth, Buvik IL + 00,14 3. August Lunde, Byåsen IL + 00,34 24. Even Bakken + 03,38

K17: 1. Frida Haugskott, Buvik IL 16,23 2. Aurora Myhre, Byåsen IL 00,17 3. Mathilde Bjørge, Ringebu/Fåvang SK 00,30

K18: 1. Kamilla Vedal, Melhus IL 16,48 2. Elise Eid, IL Leik +02,06 3. Lisa Grøtte Renå, Hommelvik IL + 02,19 4. Sigrid Adde, Skaun IL 02,39

M17: 1. Kristoffer Sagli, Aure IL 28,30 2. Jacob Verdenius, Tolga IL + 00,10 3. Preben Horven, Bossmo og Ytteren IL + 00,20 7. Erik Løfald, Rindal IL + 00,45 9. Martin Riseth Strømøy, Buvik IL + 01,21 13. Ole Kristian Mogset, Dalguten IL + 02,01 19. Ingebrigt Vaagan Gravdal, Kyrksæterøra IL + 05,26

M19-20: 1. Håkon Skaanes, Strindheim IL 39,32 2. Even Solem Michelsen, Byåsen IL + 01,04 3. Kristoffer Berset, Surnadal IL + 01,20 5. Johan Tøndel Hammer, Børsa IL + 02,20 20. Håvard Mo, Orkdal IL + 05,07 23. Jon Vegard Grut, IL Nor + 05,57

M senior: 1. Mathias Rundgreen, Byåsen skiklubb 37,41 2. Magnus Stensås, Tydal IL + 00,24 3. Sindre Grønflaten + 01,02 4. Tore Bjørseth Berdal, Byåsen IL + 02,35 5. Erik Husby, Buvik IL + 02,43 6. Lars Hol Moholdt, Rindal IL + 03,02 7. Gjermund Løfald, Rindal IL + 03,18 8. Jo Svinsås, Rindal IL + 03,20 12. Håkon Myrmo, Rennebu IL + 06,25