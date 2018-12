Juleskirennet på Å er avlyst

Sport

Torsdag 3. juledag skulle i utgangspunktet Juleskirennet på Å arrangeres på IL Nors skiarena for klassene 8 år og oppover, men mildværet som kom i jula har gjort det umulig for arrangøren å gjennomføre det tradisjonsrike rennet.

- Etter at det har regnet mer eller mindre konstant siden Julaften kl. 15 er vi dessverre nødt til å avlyse årets Juleskirenn. Stadion står under vann og flere bekker rundt om i løypenettet renner over løypetraseen. Det var synd, men vi vil se på muligheten for å få arrangert et skirenn i løypene våre senere i vinter, skrev idrettslaget på sin hjemmesider 1. juledag.