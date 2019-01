Eggen skal vitne for Rosenborg i rettssaken

Sport

Under fredagens rettsforberedende møte som ble gjort via telefon kom det frem at Nils Arne Eggen skal vitne i rettsaken. Eggen stilte seg bak trenersparkingen i sommer og er nå innkalt som vitne av Rosenborg.

Trenerne Erik Hoftun og Kåre Ingebrigtsen saksøker Rosenborg for det de mener var en ugyldig og usaklig oppsigelse da de fikk sparken 19. juli i fjor. Hoftun krever til sammen inntil fire millioner i erstatning, mens Ingebrigtsen krever i overkant av ti millioner kroner.

Det er satt av hele fem dager til hovedforhandlingen som skal holdes i rettssal 417 i Sør-Trøndelag tingrett fra 21. januar til og med 25. januar. Til den sivile saken skal flere sentrale personer rundt Rosenborg stille som vitner.

Erik Hoftun skal selv møte og avgi partsforklaring. Her vil Kåre Ingebrigtsen og Hugo Pereira. Sistnevnte har vært i Rosenborg siden 2014 og vært trener i SalMar akademiet i tre år før han ble hentet inn i trenerteamet på A-laget i 2017. Pereira ble nylig presentert som ny assistenttrener for Norges U21-landslag

Vitner for Rosenborg

For Rosenborg skal styreleder Ivar Koteng stille som partsrepresentant for RBK, og Koteng vil avgi partsforklaring. I tillegg til Koteng påberopes følgende vitne:

* Tove Moe Dyrhaug: daglig leder i Rosenborg Sport AS.

* Rune Bratseth: styremedlem i RBK

* Vegard Heggem: styremedlem i RBK

* Trond Alstad: Leder strategi, organisasjon, kommunikasjon og samfunnsansvar i Rosenborg Sport AS.

* Nils Arne Eggen: Har trent Rosenborg til seriemesterskap 14 ganger og tok klubben til Champions League en rekke ganger.

Eggen på vitnelisten

I Kåre Ingebrigtsens sak påberopes følgende vitner i tillegg til Ingebrigtsens egen partsforklaring:

* Hroar Stjernen: tidligere daglig leder i RBK.

* Hege Leirfall Ingebrigtsen: gift med Ingebrigtsen, tidligere visepresident i Norges

Fotballforbund og styreleder i BodølGlimt.

* Erik Hoftun: Assistenttrener og tidligere sportslig leder i RBK

* Teddy Moen: Daglig leder i Norsk Fotballtrenerforening