Blodforgiftet: Risikerer å miste den andre foten også

Sport

I november gikk Nils Arne Eggen gjennom omfattende operasjon hvor han amputerte den høyre foten. I et inetvju med Dagbladet forteller trenerlegenden at han samme type blodforgiftning også har rammet den andre foten hans.

Nå skal 77-åringen gjennom nye behandlinger og håper at antibiotika kan bli redningen.

- Jeg har kommet hjem etter et to ukers opphold på sykehus. Jeg satser på at antibiotikumet skal ta dette her. Det dreier seg om det samme problemet som var i den høyre foten. Men jeg tror at jeg skal berge beinet. Det går framover, sier Eggen til Dagbladet.

Eggen forteller at blodforgiftningen er forårsaket av dårlig blodtilstrømning til deler av foten. Da han måtte amputere den høyre foten var hovedårsaken at det gikk koldbrann i ei tå. Til tross for nye komplikasjoner, er 77-åringen som vanlig optimist.

- Jeg tenker ikke på en ny amputasjon. Det er ikke tema for meg nå, sier han.

Etter operasjon i november har han gradvis vent seg til hverdagen med en fot mindre.

- Det er som hjernen fortsatt er programmert til at jeg har to bein. Jeg er i ferd med å venne meg til å være alene og greie meg selv. Nå går jeg på do uten hjelp igjen. Ja, det er faktisk slik det er. Det kalles framgang, smiler han.