Tapte bortekamp mot topplag

Sport

Orkanger kom fra en sterk tremålsseier mot Selbu på torsdag og skulle møte topplag Charlottenlund 2 på bortebane søndag kveld. Ved seier ville Raja Toumis disipler for alvor ha meldt seg på i kampen om å kjempe om en topplassering, men slik gikk det dessverre ikke.

Det var hjemmelaget som tok kommandoen fra start og fikk en liten luke tidlig i første omgang. Den klarte de gradvis å øke utover i første omgang og ledet 17-12 til pause.

Luken på fem mål klarte OIF aldri å tette igjen og dermed var det til slutt Charlottenlund som stakk av med seiren 32-28.

Det er nå fire lag som har klart å få en luke til de andre lagene i 2. divisjon. Byåsen Bredde og Utleira ser ut til å kjempe om opprykket, mens Charlottenlund 2 og Storhamar på 3. og 4. plass nå har fått en luke ned til 5. plassen og resten av lagene.

Det gjenstår nå ni serierunder i 2. divisjon for Orkanger. Seks av de ni siste kampene skal spilles hjemme i Orklahallen og to av de tre siste bortekampene er mot de to bunnlagene Levanger og Melhus/Gimse. Det er med andre ord gode muligheter for at Orkanger kan sanke mye poeng i slutten av denne sesongen.

Disse spilte mot Charlottenlund søndag:

Raja Toumi (5), Ann Siri Stokkli, Marie Gjerstad (1), Kirsti Lund (3), Elisabeth Vollum(1), Kine Landrø (4), Marthe Togstad, Oda Sterten (10), Marit Jørgensen, Silje Solem, Marthe Rønning, Mina Løseth (3), Vilde Fagerholt (1), Lisa Solem.